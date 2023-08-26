شعرك بيقع .. أهم 5 مشكلات تصيب فروة الرأس والطرق الطبية لعلاجها

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل في الشعر وفي أحيان كثيرة يرغبون في حك فروة الرأس، ولكن ما لا يعلمه هؤلاء أن هذه الظواهر تكشف عن وجود مشكلات حقيقية تتطلب العلاج .



ونقلا عن موقع "كلافيند كلينك "تشرح طبيبة الأمراض الجلدية ميليسا بيليانج خمسة أسباب وعلاجات شائعة لحكة فروة الرأس:

1. القشرة والتهاب الجلد الدهني

هذه هي الأسباب الأكثر شيوعا لحكة فروة الرأس.

إن الاستجابة الالتهابية لجسمك لفرط نمو الخميرة تسبب الحكة والتقشر المرتبط بهذه الحالات.

تعيش الخميرة عادةً على فروة الرأس والمناطق المشعرة الأخرى في الجسم، ولكن المشكلة تنشأ عندما يكون هناك الكثير من الخميرة .

الحل: بالنسبة للحالات الخفيفة، يمكنك استخدام شامبو بدون وصفة طبية يحتوي على السيلينيوم أو بيريثيون الزنك - وهي مكونات تساعد في السيطرة على الخميرة و في الحالات الأكثر خطورة، قد تحتاج إلى شامبو مضاد للفطريات بقوة وصفة طبية أو كورتيزون موضعي أو رغوة طبية أو محلول أو كريم أو مرهم.

2. الصدفية

هذا أحد أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي تسبب بقعًا مرتفعة ومحمرة ومتقشرة على الجلد أو فروة الرأس و لا يمكنك الحصول على الصدفية من أشخاص آخرين ليس لدى الخبراء فهم واضح لما يسبب هذا الاضطراب الجلدي بالضبط، ولكن من المرجح أن تصاب به إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا به.



الحل: يوصي بتجربة الشامبو العلاجي الذي لا يستلزم وصفة طبية والذي يحتوي على قطران الفحم أو حمض الساليسيليك للتحكم في صدفية فروة الرأس.

إذا لم ينجح ذلك، حدد موعدًا مع طبيب الأمراض الجلدية ويمكنه وصف شامبو أقوى والكورتيزون الموضعي.

3. سعفة الرأس

هذه عدوى فطرية تُعرف باسم السعفة ، والتي يمكن أن تصيب فروة الرأس وتمتد إلى عمق بصيلات الشعر، مما يتسبب في ظهور بقع مستديرة من تساقط الشعر يزداد حجمها بمرور الوقت. قد يظهر الطفح الجلدي مرتفعًا وبه نقاط سوداء أو ذو مظهر عنيد.

الحل: إذا كنت تعاني من عدوى السعفة في الجلد ، يمكنك استخدام تركيبة مضادة للفطريات متاحة دون وصفة طبية للتخلص منها و ليس كذلك مع فروة الرأس.

بما أن الكائن الحي موجود عميقًا في بصيلات الشعر، فسوف تحتاج إلى تناول أدوية مضادة للفطريات عن طريق الفم لحل المشكلة" وسيتحقق طبيبك من أن هذا هو سبب المشكلة بالفعل قبل وصف هذه الأدوية القوية.

4. قمل الرأس

على الرغم من أن معظم الناس يفكرون في أطفال المدارس عندما يسمعون عن قمل الرأس ، إلا أنه يمكن أن يغزو فروة رأس أي شخص و يقول إن القمل يفضل الشعر النظيف، لذا فإن الإصابة بقمل الرأس لا يعني أنك تعاني من سوء النظافة.

إذا نظرت عن كثب، يمكنك رؤية القمل الصغير (البيض) ملتصقًا بخصلات الشعر الفردية. وهي تشبه إلى حد ما قشرة الرأس، لكن لا يمكن التخلص منها بسهولة لأنها "ملتصقة" بساق الشعر وقد تتمكن أيضًا من رؤية القمل البالغ يتحرك حول الرأس، لكن اكتشافه أصعب من اكتشاف القمل.



الحل : يمكنك علاج قمل الرأس باستخدام الشامبو الذي لا يستلزم وصفة طبية والذي يحتوي على المبيدات الحشرية البيريثرين أو البيرميثرين.

كل تركيبة من شامبو قمل الرأس لها بروتوكول علاجي خاص بها ويجب عليك اتباع التعليمات الموجودة على العلبة بالضبط للتخلص من القمل.

5. ردود الفعل التحسسية

تعتبر صبغات الشعر والأكزيما والتهاب الجلد التأتبي من الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا لحكة فروة الرأس.

الحل: ستختفي ردود الفعل التحسسية من تلقاء نفسها بشكل عام إذا تمكنت من تحديد المادة الكيميائية التي لديك حساسية منها وتجنبها و يعد هذا أمرًا صعبًا وقد تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات متخصصة في عيادة طبيب الأمراض الجلدية لتحديد المادة الكيميائية المسببة للحساسية