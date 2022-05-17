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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج القمل بالخل وزيت الزيتون.. اعرف المقدار والطريقة

علاج قمل الرأس
علاج قمل الرأس

يتشكي الكثير من الأشخاص على حد سواء فتيات وأولاد من مشكلة انتشار عدوي القمل سريعا، ويحتار الغالبية فى اختيار العلاج الأفضل لطرد قمل الرأس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك علاج القمل بكل سهولة بالاعشاب بالطريقة التالية. 

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علاج القمل بالخل وزيت الزيتون

كشف موقع هيلثي عن علاج القمل بالخل وزيت الزيتون ، وهو الزيت الأكثر كرهًا للقمل:

بعد تمشيط الشعر جيداً يجب إحضار ملعقة من الخل الأبيض ودهن كل الشعر به (جذور الشعر وأطرافه وكل الشعر).
إذا كان الشعر طويلًا وسميكًا جدًا ولا تكفي ملعقة واحدة لتبليل كل الشعر، فيمكن استخدام كمية أكبر.
بعد وضع الخل على الشعر جيدًا ، يجب وضع كيس طعام أو كيس بلاستيكي على الشعر.
يجب ترك الخل على الشعر وفوقه الكيس لمدة تتراوح بين ربع ساعة ونصف الساعة.
بعد ذلك يجب إزالة الكيس مع الاحتفاظ بالخل.
بعد ذلك يجب إحضار وعاء ووضع ملعقة كبيرة من الصابون المغربي. إذا لم يتوفر الصابون المغربي يمكنك استخدام الفازلين.
ثم يجب إضافة القليل من زيت الزيتون للصابون المغربي أو الفازلين وتخلط جيداً حتى تصبح متجانسة ومتماسكة.
يجب عمل الشعر بالمزيج جيدًا.
بعد ذلك يجب تمشيط الشعر بعناية باستخدام مشط القمل.
بعد تمشيط كل الشعر ، يجب غسل الشعر بالماء الساخن.
تساعد هذه الوصفة في التخلص من القمل في يوم واحد ، وإذا بقي القمل يمكن تكرار الوصفة في اليوم التالي.

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