نجل الفنان الراحل أحمد منيب عن تكريم والده بمهرجان القلعة: شرف كبير| فيديو

علق فتحي أحمد منيب٫ نجل الفنان الراحل أحمد منيب٫ على تكريم والده بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وقال فتحي أحمد منيب٫ نجل الفنان الراحل أحمد منيب٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”٫ المُذاع عبر فضائية “الحياة”٫: “أشكر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على التكريم”.

وأضاف: “مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان ناجح٫ وتكريم والدي شرف كبير لنا٫ وكنت في منتهى السعادة أمس”٫ لافتا إلى أن: “أحمد منيب متوفي منذ 33 عاما”.

وأشار فتحي أحمد منيب٫ نجل الفنان الراحل أحمد منيب٫: “ألحان الفنان الراحل أحمد منيب كانت سهلة تصل لقلوب الناس علطول؛ لأنها كانت خارجة من القلب”.

