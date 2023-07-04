أمي وصتني عليه..نجل أحمد منيب يكشف كواليس في حياة علاء عبد الخالق

قدم الفنان فتحي منيب، نجل الفنان الراحل أحمد منيب، واجب العزاء في رحيل الفنان علاء عبد الخالق، قائلا إنه كان شخص خلوق ومهذب لأبعد الحدود، وكان صديق حميم لوالده الملحن الراحل أحمد منيب، وتعاون معه في العديد من الأعمال الفنية المختلفة.

وأضاف "منيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الملحن أحمد منيب تعاون مع علاء عبد الخالق في عملين هما "الحب له صاحب"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها في الأسواق، فضلا عن أغنية "بحب الكون".

وتابع نجل الملحن أحمد منيب، أن علاء عبد الخالق لم ينقطع عن زيارة عائلة أحمد منيب بعد وفاته، وكان يحرص على الحصول على ألحانه ووضعها في أغانيه حتى بعد وفاته، قائلا: "علاء عبد الخالق خد 5 ألحان من ألحان والدي بعد وفاته، كان صديق وفي، وعمره ما اتأخر علينا في حاجة".

واستكمل: "والدتي كانت بتوصينا علاء عبد الخالق لو محتاج أي أغنية أو أي لحن ياخدها إهداء وبشكل مجاني، بعد التحول الكبير في شركات الإنتاج، وأصبح كل نجم ينتج لنفسه".