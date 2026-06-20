سعر ومواصفات فورثنج V9 موديل 2026 في السعودية.. بتصميم عائلي

تشهد سوق السيارات السعودية توسعاً ملحوظاً في فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، خاصة تلك التي تعتمد على تقنيات الدفع الهجين والكهربائي الجزئي.

وتعد فورثنج V9 موديل 2026 واحدة من أبرز الطرازات التي المقدمة هناك، والتي تجمع بين الرحابة ومعدلات استهلاك الوقود المناسبة بالإضافة إلى التجهيزات الحديثة.

فورثنج V9

محرك فورثنج V9 موديل 2026

تقدم فورثنج V9 2026 خيارين مختلفين لمنظومة الحركة، يعتمدان على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي.



فورثنج V9

وتأتي النسخة الأولى ضمن فئة HEV الهجينة التقليدية التي تعتمد على مزيج بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي، مع خزان وقود بسعة 60 لترا.



فورثنج V9

أما النسخة الثانية فتندرج تحت فئة PHEV الهجينة القابلة للشحن الخارجي، حيث تعتمد على نفس السعة للمحرك، مع إضافة بطارية بسعة 34.9 كيلوواط ساعة، إلى جانب خزان وقود بسعة 58 لترا.

فورثنج V9

أبعاد فورثنج V9 موديل 2026

تأتي فورثنج V9 بأبعاد تعكس بوضوح توجهها نحو الاستخدام العائلي، حيث يبلغ طول السيارة 5.251 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.920 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.820 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات طويلة تبلغ 3.018 متر.

فورثنج V9

كما تحصل السيارة على عجلات بقياس 19 بوصة في الأمام والخلف، إلى جانب سقف بانورامي، مع مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ومقدمة ذات شبكة عملاقة وملامح تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى منظومة من مستشعرات الحركة، ومرايات جانبية ذات إضاءة LED، وزجاج خلفي مظلل.

فورثنج V9

سعر فورثنج V9 موديل 2026 في السعودية

تطرح فورثنج V9 موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 147 ألف ريال.