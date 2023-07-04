حوار سابق.. علاء عبد الخالق: أنا خدت حقي وزيادة في مشواري الفني|فيديو

قال الفنان علاء عبد الخالق، إن اختفاءه عن الساحة الفنية بسبب أن شركات الإنتاج ابتعدت عن صناعة الكاسيت، ومن ثم الإنتاج ابتعد عن هذا المجال، "الناس اللي بتسمع نفسها اتغيرت عن الأول، والناس اللي بتنتج مبقتش زي الأول".

وأضاف "علاء عبد الخالق"، في حوار سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح" الذي كان يُذاع من خلال فضائية "الحياة"، أنه بدأ مسيرته الغنائية في فرقة موسيقية مع عمار الشريعي، وكان معه فيها ابن القارئ الشيخ سيد النقبشندي، وكانت فرقة مميزة بالنسبة له، "أنا شايف أن خدت حقي وزيادة في الغناء، أنا غنيت مع سيد حجاب، وغنيت مع عبد الرحمن الأبنودي، وغنيت مع عمر بطيشة، فالحمد لله على كل حال، والحمد لله على وصلتله".

الحب لي صاحب

وتابع علاء عبد الخالق، أن أغنية "الحب لي صاحب" كانت من ألحان أحمد منيب، والذي كانت ألحانه مثل السحر، "الراجل ده مخدش حقه في التلحين خالص، ألحانه كانت زي السحر فعلا".