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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة البريطانية تكشف حجم خسائر تصادم قطاري لندن

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت ‏الشرطة البريطانية مقتل شخص وإصابة أخرين  بحادثة تصادم قطارين شمال لندن كحصيلة أولية حتى الآن .

ومنذ قليل ؛ أعلنت شرطة النقل البريطانية وقوع حادث تصادم بين قطارين في شمال لندن، ما استدعى استجابة عاجلة من فرق الطوارئ والإسعاف والجهات المختصة، وسط جهود مكثفة لتقييم ملابسات الحادث وحصر الأضرار والخسائر المحتملة.

ووفق المعلومات الأولية التي أوردتها شرطة النقل البريطانية، وقع التصادم على أحد خطوط السكك الحديدية في شمال العاصمة البريطانية، حيث سارعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة وتقديم المساعدة للركاب والعاملين المتأثرين.

وأفادت مصادر رسمية بأن خدمات الطوارئ، بما في ذلك سيارات الإسعاف والإطفاء، انتشرت في محيط الموقع فور تلقي البلاغ، فيما تم تعليق أو تحويل بعض خدمات القطارات على الخط المتأثر لضمان سلامة المسافرين وتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

كما دعت السلطات الركاب إلى متابعة التحديثات الرسمية المتعلقة بحركة النقل وتجنب التوجه إلى المناطق المتضررة ما لم تكن هناك ضرورة لذلك.


ويأتي الحادث في وقت تحظى فيه سلامة شبكات النقل البريطانية بمتابعة دقيقة من الجهات التنظيمية، التي تفرض إجراءات صارمة للحد من الحوادث وضمان أعلى معايير التشغيل والأمان. ومن المتوقع أن يفتح فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية تحقيقاً فنياً لتحديد ما إذا كانت هناك أعطال تقنية أو أخطاء تشغيلية أو عوامل أخرى أسهمت في وقوع التصادم.

بريطانيا الشرطة البريطانية حادث تصادم قطارين السكك الحديدية البريطانية

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