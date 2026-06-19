بريطانيا: إصابات خطيرة جراء تصادم قطارين شمال لندن

أعلنت شرطة النقل البريطانية وقوع تصادم بين قطارين بالقرب من مدينة بيدفورد الواقعة شمال العاصمة لندن؛ ما أسفر عن إصابات وصفت بـ "الخطيرة".

وقالت الشرطة - في منشور مقتضب على منصة "إكس" مساء اليوم الجمعة- إنها تتعامل مع بلاغات بشأن تصادم بين قطارين في منطقة بيدفورد، التي تبعد نحو 90 كيلومترًا شمال لندن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) أن سيارات الإسعاف وطائرات الإنقاذ الجوي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، مشيرة إلى أن التصادم أسفر عن إصابات خطيرة بين الركاب.

من جهته، قال متحدث باسم نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل إن النقابة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن اصطدام قطارين بين بيدفورد ولوتون، والإصابات الخطيرة التي لحقت بطاقم القطار والركاب.

بدورها، أعلنت شركة تشغيل السكك الحديدية "ثيمزلينك" إغلاق جميع الخطوط بين لوتون وبيدفورد بسبب "حادث قيد التحقيق"، فيما طُلب من الركاب الموجودين على متن قطارات أخرى متوقفة بالقرب من موقع الحادث البقاء في أماكنهم.

وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بالتصادم الذي شمل قطاري ركاب تابعين لشركة "إيست ميدلاندز ريلواي".

وأضافت، في منشور على منصة "إكس"، أنها ممتنة لجهود فرق الطوارئ الموجودة في موقع الحادث لتقديم المساعدة للمتضررين، مؤكدة أن السلطات تعمل بشكل عاجل مع قطاع السكك الحديدية والشركاء المحليين لدعم الركاب المتأثرين بالحادث.