قرار عاجل من ​بريطانيا ضد ​المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية

كشف مجلس معايير المحامين ​البريطاني اليوم الجمعة ‌عن قراره بوقف المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية كريم خان مؤقتا عن ممارسة المهنة.



وشغل ​خان منصب ​المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية قبل أن ​توقفه المحكمة عن العمل ​في الثامن من يونيو على خلفية اتهامات ​بسوء السلوك الجنسي.



وقال ​المجلس في بيان له "بموجب اللوائح التنفيذية لمجلس معايير ‌المحامين، ⁠يجب الآن أن تنظر لجنة الإيقاف المؤقت في قرار ​الإيقاف المؤقت ​خلال ⁠جلسة استماع تُعقد في غضون ​الأسابيع الأربعة المقبلة"، ​لافتا إلى ⁠أن الإيقاف سيسري بأثر فوري.





وبدوره ؛ نفى خان، ⁠البالغ ​من العمر ​56 عاما، التهم الموجهة إليه.