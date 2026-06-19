قرار عاجل من ​بريطانيا ضد ​المدعي العام للمحكمة الجنائية ⁠الدولية

كشف مجلس معايير المحامين البريطاني اليوم الجمعة عن قراره بوقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤقتا عن ممارسة المهنة.
وشغل خان منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل أن توقفه المحكمة عن العمل في الثامن من يونيو على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
وقال المجلس في بيان له "بموجب اللوائح التنفيذية لمجلس معايير المحامين، يجب الآن أن تنظر لجنة الإيقاف المؤقت في قرار الإيقاف المؤقت خلال جلسة استماع تُعقد في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة"، لافتا إلى أن الإيقاف سيسري بأثر فوري.
وبدوره ؛ نفى خان، البالغ من العمر 56 عاما، التهم الموجهة إليه.