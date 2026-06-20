لتخفيف الأعراض وتسريع التعافي.. 8 نصائح مجربة لشفاء مرضى جرثومة المعدة .. متى يجب مراجعة الطبيب؟

تعد جرثومة المعدة، أو بكتيريا الملوية البوابية، من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا حول العالم، إذ تصيب المعدة وتسبب مجموعة من الأعراض المزعجة التي قد تؤثر على جودة الحياة اليومية، مثل آلام المعدة والانتفاخ والغثيان والحموضة وفقدان الشهية.

8 نصائح مهمة لمرضى جرثومة المعدة لا تتجاهلها

ورغم أن العلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب هو الوسيلة الأساسية للقضاء على الجرثومة، فإن اتباع بعض النصائح اليومية يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض وتسريع التعافي وتقليل احتمالات حدوث المضاعفات، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الالتزام بالعلاج حتى النهاية

يشدد الأطباء على أهمية تناول الأدوية الموصوفة بالكامل وعدم التوقف عنها بمجرد تحسن الأعراض، لأن الجرثومة قد تبقى موجودة داخل المعدة حتى لو شعر المريض بتحسن مؤقت.

كما أن إيقاف العلاج قبل موعده قد يزيد من خطر عودة العدوى أو مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

تجنب الأطعمة الحارة

قد تؤدي الأطعمة الحارة والتوابل القوية إلى زيادة تهيج بطانة المعدة لدى بعض المرضى، ما يفاقم الشعور بالألم أو الحرقان.

لذلك يُفضل خلال فترة العلاج اختيار الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم والابتعاد عن المأكولات التي تثير الأعراض.

تقليل المشروبات المنبهة

القهوة والشاي الثقيل ومشروبات الطاقة قد تزيد من إفراز أحماض المعدة لدى بعض الأشخاص، ما يؤدي إلى زيادة الانزعاج والحموضة.

وينصح الخبراء بالاعتدال في تناول هذه المشروبات أو تقليلها مؤقتًا إذا كانت تسبب تفاقم الأعراض.

تناول وجبات صغيرة

بدلًا من تناول وجبات كبيرة دفعة واحدة، يُفضل تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة ومتعددة على مدار اليوم.

هذه الطريقة تساعد على تقليل الضغط على المعدة وتحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ.

شرب كمية كافية من الماء

يساعد الماء على دعم وظائف الجهاز الهضمي والحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة إذا كانت الأعراض مصحوبة بالغثيان أو فقدان الشهية.

ويُنصح بشرب الماء على فترات منتظمة خلال اليوم.

الابتعاد عن التدخين

التدخين من العوامل التي قد تؤخر التئام بطانة المعدة وتزيد من تهيجها، كما قد يؤثر سلبًا على فعالية العلاج.

لذلك فإن الإقلاع عن التدخين أو تقليله قدر الإمكان يعد خطوة مهمة لدعم التعافي.

الاهتمام بالنظافة الشخصية

المعدة

تنتقل جرثومة المعدة غالبًا عبر الطعام أو الماء الملوث أو من خلال سوء النظافة.

ولهذا يُنصح بغسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام، والحرص على نظافة الأطعمة والمشروبات.

الحصول على الراحة وتقليل التوتر

تشير الدراسات إلى أن التوتر النفسي لا يسبب جرثومة المعدة، لكنه قد يزيد من حدة الأعراض لدى بعض المرضى.

لذلك فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة أنشطة تساعد على الاسترخاء قد يساهمان في تحسين الشعور العام خلال فترة العلاج.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

ينبغي استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت أعراض شديدة مثل القيء المتكرر أو فقدان الوزن غير المبرر أو صعوبة البلع أو وجود دم في القيء أو البراز، لأن هذه العلامات قد تستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا.