أعمال أحمد منيب والتراث النوبي على المكشوف بالأوبرا

ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقدم فرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحى احمد منيب حفلا في الثامنة والنصف مساء الأحد 16 يوليو على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال التراثية النوبية الى جانب نخبة من المؤلفات الشهيرة والنادرة للراحل أحمد منيب منها الرزق ع الله ، اسكاليلو "الساقية" ، دار بي الهوا ، مشتاقين ، اريجا "ياليلة عودي تاني" ، هون ياليل غربتنا ، انا مصري ، ناس النوبة ، عديلة ، الليلة ياسمرا .

يذكر أن فرقة منيب التراثية تضم 10 فنانين منهم 8 عازفين على الات الدف ، العود ، الكوله الى جانب عدد من الالات الشعبية نوبية ، تخصصت في تقديم اعمال الملحن والمغنى الراحل أحمد منيب والفلكلور النوبي ، شاركت في عروض داخل مصر وخارجها منها فعاليات برنامج أسابيع التراث الثقافي العالمي بالشارقة ( الامارات العربية المتحدة ) ، افتتاح المعرض العربي المشترك للأسر المنتجة ، افتتاح توسعات النادي الرياضي بالاسماعلية وغيرها ونالت الاعجاب والاستحسان .

وكان قد قال فتحي منيب ابن الموسيقار الراحل احمد منيب في تصريحات صحفية عن عرض مقدم من احدي شركات الانتاج لإنتاج مسلسل عن حياة الفنان أحمد منيب ويحمل اسم مؤقت دائرة الرحلة.



مسلسل (منيب) يحكي منذ نشأته في النوبه القديمة وكيف تعلم الموسيقي في هذه البلاد الساحره كما يحكي المسلسل عن انتقاله للقاهرة وعمله مع معظم المطربين الكبار في هذه المرحلة كما سيكشف المسلسل لاول مره العديد من أسرار حياه الموسيقارأحمد منيب من خلال حلقات المسلسل التي يعكف علي كتابه السيناريو الان بإشراف مباشر من عائلة احمد منيب كما أكدت عائلة منيب انه سيتم ذهاب نسخه من السيناريو الي موسسة متخصصة في التراث الغير مادي لتقديمه لمنظمة اليونسكو للتراث لتوثيق مسلسل الموسيقار أحمد منيب وترجمته لعرضه في اوربا وأمريكا لما تحمله حياة الفنان من تراث موسيقى فريد من نوعيه .



وأضاف فتحي منيب أن موعد عرض المسلسل سيكون بعد شهر رمضان المبارك ليكون هناك وقت كافي لظهور المسلسل بشكل يليق باسم أحمد منيب.