أغرب من الخيال.. رضيع الشرقية يسقط من الطابق السادس دون أن يموت

تحت شعار "صدق أو لا تصدق"، وقعت تفاصيل هذا الحادث الفريد من نوعه بمحافظة الشرقية، بعد أن سقط طفل من الطابق السادس بمنزله بمدينة منيا القمح، وكانت المفاجأة أن الطفل رغم سقوطه من هذا الارتفاع الشديد لم يلق مصرعه مثلما هو المتوقع.

تفاصيل الواقعة

أصيب طفل يبلغ من العمر عامين باضطراب في درجات الوعي إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزل أسرته بمدينة منيا القمح، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفي الزقازيق العام باستقبال "عبد الله. ا. ف"، عامين، مقيم مدينة منيا القمح، مصابا باضطراب بدرجة الوعي، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابته إثر سقوطه من الطابق السادس بمنزل أسرته بمدينة منيا القمح، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتحرير محضر بالواقعة.