إصابة عامل زراعي بلدغة ثعبان خلال عمله بأرضه بالشرقية

أصيب عامل زراعي بلدغ ثعبان خلال عمله بأرض زراعية بمنطقة سامي سعد وتم نقل المصاب الي مستشفي الصالحية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية بإستقبال "احمد ع ا ع" 34 سنة عامل زراعي مقيم سامي سعد مصابا بلدغ ثعبان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته خلال عمله بأرض زراعية بمنطقة سامي سعد وتم نقل المصاب الي مستشفي الصالحية وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة.