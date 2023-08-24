مصرع شخص صدمته سيارة خلال عبوره الطريق بالشرقية

لقي شخص مصرعة إثر اصطدام سيارة به بطريق بلبيس السلام تحت الكوبري الاوسطي وتم نقل الجثمان والتحفظ عليه بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس بإستقبال "السيد ع غ" 59 سنة مقيم بولاق الدكرور "جثـ ـة هامدة" وتم التحفظ على الجثـ ـة بمشرحة المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين مصرعه إثر اصطدام سيارة به بطريق بلبيس السلام تحت الكوبري الاوسطي وتم نقل الجثـ ـة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.