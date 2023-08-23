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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«غير مسئولة»|تفاصيل جديدة بقضية المتهمة بإنهاء حياة ابنها بالشرقية تقلب مسار المحاكمة

المتهمة بإنهاء حياة
المتهمة بإنهاء حياة ابنها وطبخه بالشرقية

تعد قضية المتهمة بإنهاء حياة ابنها وطبخه بالشرقية واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام بشكل كبير، إذ إنها واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، وسط حالة من الترقب والاهتمام الكبير من قطاع كبير من المصريين بمحاكمة تلك الأم التي قامت بإنهاء حياة ابنها وطبخه بمحافظة الشرقية. 

تفاصيل جديدة في قضية المتهمة بإنهاء حياة ابنها وطبخه بالشرقية 

ورصدت قناة العربية، اليوم مقطع فيديو تكشف من خلاله آخر التطورات في قضية المتهمة بإنهاء حياة ابنها وطبخه بالشرقية، في ضوء الاهتمام الكبير من الرأي العام بهذه القضية، والحكم الذي سيتم إعطاؤه لهذه السيدة بعد جريمتها البشعة تجاه ابنها. 

وبحسب ما جاء في تقرير قناة العربية، أن هناك مفاجأة جديدة في محاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنها وطبخه بالشرقية قلبت مسار المحاكمة بالكامل في الفترة الحالية، وسط ترقب من الجميع حول الحكم النهائي الصادر من القاضي في تلك القضية. 

وفجّرت لجنة الطب النفسي التي شكلتها المحكمة مفاجأة مدوية بشأن هذه القضية والتي قلبتها رأسًا على عقب، والتي كشفها حسن الزعبلاوي محامي المتهمة، إذ قال إن المحكمة أطلعت المحامين من الطرفين على تقرير لجنة الطب النفسي، والتقرير انتهى إلى أن المتهمة «غير مسئولة جنائية نتيجة فقدها للإدراك والاختيار لوجود اضطراب نفسي لها، وهو ما ينفي المسؤولية الجنائية عنها بشكل تام. 

وأضاف المحامي، أن المحكمة طلبت مناقشة أعضاء اللجنة الخماسية أمام هيئة المحكمة الموقرة، وطلبت استدعاء أعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بالمستشفى النفسية بالعباسية، وهو اعترض على هذه القرارات، وتمسك بسلامة تقرير اللجنة الخماسية الذي قال إن المتهمة فاقدة للإدراك والاختيار. 

وأوضح التقرير أن المحكمة أجلت محاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنها بالشرقية وتناول أجزاء من جسده لجلسة 16 سبتمبر، حتى تتم مناقشة التقريرين عن المتهمة. 

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