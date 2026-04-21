الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم ببداية تعاملات الثلاثاء

أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر أمس بقيمة بلغت نحو 20 جنيهًا للجرام، وسط حالة من الترقب بين المستثمرين والمتعاملين داخل سوق الصاغة وفقًا لما نقلته البرامج الصباحية.

سعر الذهب اليوم بدون مصنعية

جاءت أحدث أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: نحو 8034 جنيهًا

عيار 21: حوالي 7030 جنيهًا للبيع

عيار 18: نحو 6025 جنيهًا

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية، خاصة في مختلف المحافظات.

سعر الجنيه الذهب والسبائك

سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 56240 جنيهًا، مع وجود اختلافات طفيفة من محل لآخر حسب العرض والطلب.

 

كما جاءت أسعار السبائك الذهبية كالتالي:

سبيكة 1 جرام: 8034 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 20085 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 40170 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 80340 جنيهًا

سبيكة 20 جرامًا: 160680 جنيهًا

سبيكة 50 جرامًا: 401700 جنيه

ما هي المصنعية ولماذا تختلف؟

تُعرف المصنعية بأنها القيمة المضافة على سعر جرام الذهب الخام مقابل تشكيل وتصنيع المشغولات، وتتراوح في مصر بين 50 و200 جنيه للجرام، وفقًا لنوع القطعة وتصميمها ومكان البيع.

وتظل السبائك الخيار الأكثر جذبًا للمستثمرين، نظرًا لانخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4778 دولارًا، متأثرة بحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية، ما ينعكس بدوره على حركة الأسعار محليًا.

السوق يترقب تحركات جديدة

تسود حالة من الحذر في سوق الذهب، مع متابعة مستمرة لتحركات الأسعار عالميًا وقرارات البنوك المركزية، خاصة البنك المركزي المصري، التي تؤثر بشكل مباشر على اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

