بالتزامن مع يوم التراث العالمي.. أهمية الاحتفال بمرور 1200 عام على مقياس النيل

كشف حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أهمية الاحتفال بمرور 1200 عام على مقياس النيل، وقال إن الاحتفال جاء بالتزامن مع يوم التراث العالمي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن الاحتفال يهدف إلى التعلم من الأجداد، وما الذي قاموا به تجاه النيل، مشيرًا إلى أن النيل كان مؤثرًا في حياة المصريين، وكان متحكمًا في الاقتصاد والخير والإنتاج الزراعي، ولذلك تم اختيار يوم 18 أبريل للاحتفال بقياس النيل.



ولفت إلى أن قياس النيل كان الهدف منه معرفة ما إذا كان هذا العام سيشهد فيضانًا، وهل ستكون هناك زيادة أو نقص في المياه، حيث كانت ميزانية الدولة وخططها الضريبية تُحدد بناءً على مستوى مياه النيل.

قياس النيل يُعد من التراث الحي

وأشار إلى أن قياس النيل يُعد من التراث الحي، وأن للنيل أعيادًا، موضحًا أن الاحتفال كان عملًا تشاركيًا وتكامليًا بين وزارة الثقافة، وهيئة الكتاب، ودار الكتب والوثائق، والمجلس الأعلى للآثار، وكلية الآثار بجامعة القاهرة.