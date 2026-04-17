انتشال جثة طالب غرق فى نهر النيل بكفر شكر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية من إنتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا في مياه نهر النيل أمام قرية أسنيت بمدينة كفر شكر وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع طالب داخل مياه نهر النيل أمام قرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع أحمد . م . ص 15 سنة مقيم بقرية أسنيت وكان بصحبة عددا من زملائه للاستحمام فى نهر النيل منذ أمس وظل هاتفه مفتوحا وتم العثور على جثمانه اليوم في مياه نهر النيل بقرية أسنيت بجهود قوات الإنقاذ النهرى وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.