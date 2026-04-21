نبيه بري: أرضنا لبنانية ولا نقبل التنازل عن شبر واحد منها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قال إن أرضنا لبنانية ولا نقبل التنازل عن شبر واحد منها.



وأوضح “بري”، في تصريحات له اليوم: "هذه أرض لبنانية، ولبنان لا يحتمل أن ينتقص منه متر واحد، إذا ما أصروا على البقاء، فسيواجهون بالمقاومة وتاريخنا يشهد على ذلك.. نحن من الأساس لم نبدأ، ولم نقاوم هكذا بالمجان، بل هم باحتلالهم واعتداءاتهم من فرضوا علينا المقاومة، وأجبرونا على المقاومة لتحرير أرضنا وحفظ سيادة بلدنا، ولا شيء تغير بالنسبة لنا، فنحن حيث نحن ثابتون في موقعنا هذا حتى إنهاء الاحتلال وإخراجه من أرضنا".

وأكد رئيس البرلمان اللبناني، على ضرورة انسحاب إسرائيل فورا من المناطق التي توغلت فيها، مجددا الدعوة للنازحين إلى التريث وعدم العودة إلى جنوب لبنان حالياً

وأضح أننا لا نقبل خطوطا صفراء أو حمراء ونرفض أي أمر واقع تفرضه إسرائيل، ولا تعنينا أي خطوط يرسمها الاحتلال في الجنوب.