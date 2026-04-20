خبير عسكري: جنوب لبنان يشهد تصعيدا مرتبطا بتوتر إقليمي واسع

أكد العميد بهاء حلال، الخبير العسكري والإٍستراتيجي، أن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يأتي ضمن توتر إقليمي أوسع بين واشنطن وطهران، في إطار “حرب أعصاب” تسبق مفاوضات إسلام آباد.

وقال بهاء حلال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن ما يحدث يعكس محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة، مع الإشارة إلى مخاطر تغيير الوضع في المناطق الحدودية ومنع عودة بعض السكان.



وتابع الخبير العسكري والإٍستراتيجي، أن الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة تؤثر على إدارة الأزمة، بينما يبقى المشهد بين التهدئة والتصعيد.