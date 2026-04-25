اتصال رفيع بين إسلام آباد وطهران .. شريف وبزشكيان يناقشان تهدئة التوترات الإقليمية

بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء السبت، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، وذلك خلال اتصال هاتفي وصفه الجانبان بأنه اتسم بروح إيجابية وبناءة.

وأوضح شريف، في منشور عبر منصة إكس، أنه ثمن استمرار التواصل مع طهران، مشيرًا إلى أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد إيراني رفيع إلى إسلام آباد، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، حيث جرى بحث ملفات ذات اهتمام مشترك.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني التزام بلاده، بالتعاون مع شركائها، بلعب دور فاعل كوسيط محايد، يسعى إلى تقريب وجهات النظر والعمل على احتواء التوترات، بما يساهم في تحقيق سلام دائم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.