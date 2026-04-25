رشا نبيل: ارتباك إعلامي وأمني في إسلام آباد وسط غموض المفاوضات الدولية

صرحت رشا نبيل مراسلة قناة العربية من إسلام آباد، أن المشهد الإعلامي في العاصمة الباكستانية يشهد حالة من الارتباك الشديد نتيجة نقص المعلومات الرسمية، مما فتح الباب أمام التكهنات والتسريبات حول سير المفاوضات.

وأشارت رشا خلال برنامج الحكاية، إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق بعض الشوارع في إسلام آباد تعكس وجود استعدادات لحدث دبلوماسي مهم، دون إعلان رسمي واضح حتى الآن.

وأكدت ، أن غياب البيانات الدقيقة من المصادر الرسمية يزيد من حالة الغموض، ويجعل الإعلام يعتمد بشكل كبير على التحركات غير المعلنة والقراءات السياسية، مشيرة إلى أن اللحظات الحالية تعد من أكثر الفترات حساسية في مسار التفاوض.