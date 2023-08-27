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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخبار المرأة.. اضطرابات نفسية تسبب حلق الشعر .. أضرار التعرض للشمس.. خطوات اتخذيها لتحسين نفسيتك وعلاقتك العاطفية

الخطوبة
الخطوبة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

أضرار التعرض للشمس على البشرة وطرق الوقاية

التعرض للشمس بشكل مفرط ودون حماية مناسبة يمكن أن يتسبب في العديد من الأضرار على البشرة.. إليك بعض الأضرار الشائعة للتعرض للشمس وفقا لما نشره موقع هيلثي.
 

ما هي أفضل الطرق لتعزيز الثقة والاحترام في العلاقة العاطفية؟

تعزيز الثقة والاحترام في العلاقة العاطفية يعتبر أمرًا مهمًا لبناء علاقة صحية ومستدامة.. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك اتباعها لتحقيق، بحسب ما نشره موقع هيلثي .
 

علامات الزوج المثالي في المستقبل

كشف الدكتور سلمان إمام استشارى للطب النفسي عن علامات تشير إلى أن الزوج سوف يصبح الزوج المثالي فى المستقبل.

لو خطوبة صالونات.. خطوات اتخذيها لتحسين نفسيتك وعلاقتك العاطفية

تحلم كل فتاة بعلاقة عاطفية مثالية تعيش فيها أجمل أيام وأشهر الخطوبة لذلك نقدم لك عزيزتي نصائح لتحسين نفسيتك وعلاقتك العاطفية.

احترسي.. اضطرابات نفسية تتسبب في حلق الشعر

كشف الدكتور محمد هاتي أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية عن أعراض اضطرابات نفسية يمكن أن تتسبب في حلق الشعر. 

أضرار التعرض للشمس على البشرة اضطرابات نفسية التواصل الاجتماعي الصحة النفسية السوشيال ميديا العلاقة العاطفية لتعزيز الثقة والاحترام نشر موقع “صدى البلد” ​​​​​​​health

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