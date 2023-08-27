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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار التعرض للشمس على البشرة وطرق الوقاية

أضرار التعرض للشمس
أضرار التعرض للشمس على البشرة

التعرض للشمس بشكل مفرط ودون حماية مناسبة يمكن أن يتسبب في العديد من الأضرار على البشرة.. إليك بعض الأضرار الشائعة للتعرض للشمس وفقا لما نشره موقع هيلثي.
 

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أضرار التعرض للشمس على البشرة

حروق الشمس: التعرض المفرط للشمس دون الحماية المناسبة يمكن أن يؤدي إلى حروق الشمس، والتي تتسبب في التهيج والألم والتقشير في البشرة.

تجاعيد وشيخوخة الجلد: الأشعة فوق البنفسجية تعمل على تسريع عملية تلف الكولاجين في الجلد، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان مرونة الجلد وشيخوخته المبكرة.

زيادة خطر سرطان الجلد: التعرض المفرط للشمس والأشعة فوق البنفسجية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، بما في ذلك سرطان الجلد الشائع ميلانوما.

لحماية العين والبشرة من أضرار الشمس، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

ارتداء النظارات الشمسية التي تحمي من الأشعة فوق البنفسجية.
استخدام واقي الشمس ذو الطيف العريض على البشرة المكشوفة.
تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.
ارتداء ملابس واقية وقبعة واقية لحماية البشرة والعين.

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