اللقطات الأولى لحادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية .. شاهد

تداولت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة لحادث إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص داخل متجر "دولار جنرال" في جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

وصرحت عمدة المدينة دونا ديجان لإعلام محلي، بأنه "هناك عدد من الوفيات داخل المتجر"، لكنها لم تذكر رقما محددا.

وأضافت ديجان "هذا غير مقبول.. إن إطلاق النار مرة واحدة أمر كثير جدا، لكن من الصعب جدا تحمل عمليات إطلاق النار الجماعية هذه".

وذكرت وسائل الإعلام أن العديد من ضباط الشرطة متواجدون في المنطقة القريبة من جامعة إدوارد ووترز.

من جهتها وصفت جوكوبي بيتمان وهي من أعضاء مجلس مدينة جاكسونفيل، الواقعة بأنها مأساة، وقالت إنها تعتقد أن المشتبه به قتل.

وأشار موقع "نيوز نيشون" الأمريكي إلى أن وسائل إعلام محلية أفادت بأن إطلاق النار في متجر "دولار جنرال" بجاكسونفيل أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

جدير بالذكر أن عملية إطلاق النار مساء أمس، حدثت بعد 5 سنوات من اليوم الذي فتح فيه مسلح النار خلال بطولة لألعاب الفيديو في جاكسونفيل، مما أسفر عن مقتل شخصين قبل أن يطلق النار على نفسه.