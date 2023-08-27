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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترسي.. اضطرابات نفسية تتسبب في حلق الشعر

حلق الشعر
حلق الشعر

كشف الدكتور محمد هاتي أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية عن أعراض اضطرابات نفسية يمكن أن تتسبب في حلق الشعر. 

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أعراض اضطرابات نفسية يمكن أن تتسبب في حلق الشعر

وأوضح أخصائي الصحة النفسية من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد أن إضافةً إلى حلق الشعر، قد تكون هناك أعراض أخرى تشير إلى وجود اضطراب نفسي يمكن أن يسبب هذا السلوك.

يعتمد طيف الأعراض على الاضطراب النفسي الأساسي الذي يعاني منه الفرد، ومن بين الاضطرابات الشائعة التي يمكن أن تكون مرتبطة بحلق الشعر:

القلق والتوتر: القلق المفرط والتوتر الشديد قد يكون لهما علاقة بحلق الشعر، وقد يشعر الفرد بحاجة لإيجاد طريقة للتخفيف من القلق أو التوتر، وحلق الشعر يمكن أن يكون له تأثير مهدئ مؤقت.

اضطرابات العصبية: بعض الاضطرابات العصبية مثل اضطراب الوسواس القهري (OCD) قد يكون لها علاقة بحلق الشعر.. الأفراد الذين يعانون من OCD يمكن أن يعانوا من أفكار متكررة (أفكار وسواسية) تجبرهم على القيام بسلوكيات تهدف إلى تخفيف القلق والتوتر، ومن بين هذه السلوكيات قد يكون حلق الشعر.

الاضطرابات العاطفية: الاضطرابات العاطفية مثل الاكتئاب أو اضطرابات الشخصية يمكن أن تكون لها علاقة بحلق الشعر. قد يكون حلق الشعر طريقة للتعبير عن الألم العاطفي أو الاضطراب الداخلي.

اضطرابات الاستجابة للضغوط: الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التعامل مع الضغوط النفسية المفرطة والتوتر قد يلجأون إلى سلوكيات تهدف إلى إيجاد تخفيف مؤقت، ومن بين هذه السلوكيات قد يكون حلق الشعر.

يجب ملاحظة أن هذه الأعراض ليست تشخيصًا نهائيًا، وإنما هي مجرد مؤشرات محتملة، لذلك، إذا كنت تشعرين بالقلق بشأن أي أعراض تجربها، يُنصح بأن تستشير متخصصاً في الصحة النفسية لتقديم التقييم والتشخيص الدقيق.

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