روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة

ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز التعاون لتطوير صناعة الأدوية الحيوية واللقاحات لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدة أنها خطوة فعالة لتعزيز الأمن الصحي القومي .

و أكدت"عبد العظيم" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن

توطين صناعة الدواء واللقاحات في مصر ، أصبح أمرًا ضروريًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، لاسيما في وقت الأزمات العالمية، علاوة على دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، إلى جانب خلق فرص عمل ، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية.



تجدر الاشارة إلى أن استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف ربيع، نائب رئيس شركة “بايوجينرك فارما”، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك بمقر الوزارة.



توطين الصناعات الدوائية المتقدمة



وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة آليات تسجيل الأدوية واللقاحات بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها، بهدف دعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. وأكد حرص الوزارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.