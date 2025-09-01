صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قررت وزارة العمل صرف منحة المولد النبوي الشريف التي أقرتها الدولة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا ومساندةً للأسر في مواجهة أعباء المعيشة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على إدخال البهجة في هذه المناسبة المباركة، مع تحديد آلية واضحة للصرف وضمان وصولها للمستحقين بسهولة ويسر.

وتحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات، هي عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان المبارك، عيد الفطر، المولد النبوي، عيد العمال، المولد النبوي الشريف

وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي سجلت بياناتها بقاعدة بيانات وزارة العمل، وهيالحرفيون،  عمال البناء،  المزارعون،  عمال الصيد،  الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.

أعداد العمالة غير المنتظمة

وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملًا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.

وحددت وزارة العمل شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025، حيث اشترطت ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولايمتلك أية سجلات تجاري، وأن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

بيانات العمالة غير المنتظمة

يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط.

وتأتي منحة المولد النبوي ضمن سلسلة منح تصرف سنويًا بمناسبات عدة لدعم من لا يمتلك دخلًا ثابتًا أو تأمينًا اجتماعيًا، وتهدف منحة العمالة غير المنتظمة إلى تقديم دعم مباشر للعاملين بالقطاعات غير الرسمية مثل الحرفيين وعمال اليومية والمزارعين وغيرهم ممن لا يتمتعون بضمانات وظيفية ثابتة.

