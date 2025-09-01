طفل يعمل في بنزينة لمساعدة أسرته.. وتامر أمين: نموذج يستحق الدعم والتكريم

علق الإعلامي تامر أمين، على قيام طفل يدعى علي بالعمل في بنزينة في الإسماعيلية كي يستطيع أن يوفر مصدر دخل له ولأسرته .

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الطفل علي أكد لي أنه عايش عشان يجيب لقمة العيش وقال والدته بتبيع مناديل ".

وتابع تامر امين :" والدة الطفل علي أكدت لي أن منزلهم اتحرق منذ عدة أشهر ولا يستطيعون ان يقوموا بإعادة ترميمه ".



وأكمل تامر امين :" النماذج المماثلة لحالة الطفل علي تستحق كل الدعم والتقدير لأنه رغم الظروف المعيشية الصعبة محدش قرر يشحت أو يسرق لكن كل الاسرة بتعمل لتوفير مصدر دخل".



ولفت تامر امين :" ربنا كبير ومش بينسى حد والناس كلها تسارع لمساعدة الطفل علي وأسرته ".

