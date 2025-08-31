تامر أمين: لقاء بيراميدز أسوأ مباراة للأهلي على مدار تاريخه.. وريبيرو ليس له علاقة بكرة القدم

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه أحاول انسى لقاء الاهلي وبيراميدز والتي انتهات بخسارة الاهلي 2-0، مشيرا إلى أن مباراة بيراميدز بالامس تعتبر اسوأ لقاء للأهلي على مدار تاريخه.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الأهلي لم يقدم أي اداء، معلقا “يعتبر الأهلي مراحش للقاء وظهر اللاعبين كأنهم أشباح، فأنا أتمنى أن يتم محو تلك المباراة من ذاكرة التاريخ”.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أنه “أول مرة في حياتي أكون مكسوف وأنا بتفرج على ماتش للأهلي، فالمدير الفني للأهلي ليس له علاقة لكرة القدم واختياره من البداية لم يكن موفق”.