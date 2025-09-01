قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
ألمانيا.. الوضع الإنساني في غزة مأساوي.. يجب انتهاء الحرب فورًا
شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية
تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
طارق يحيى يتساءل: هل فيريرا مفروض عليه استبعاد لاعيبة بعينهم
«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الرئيس الصيني: شانجهاي ستلعب دورا أكبر في تعزيز الوحدة لقوة الجنوب العالمي
الاحتلال يواصل الغارات.. واغتيال أبو عبيدة يثير التساؤلات| محلل يوضح
فتح أسواق جديدة في مصر أمام اليابان لاستثمارات حيوية
أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟
وزير الطيران يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
حوادث

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

يخضع الآن زوجان صاحبا صفحة "السنيورة والملك" لتصوير وبث الأفلام الإباحية للتحقيق أمام النيابة العامة بالهرم للتحقيق معهما فيما نسب إليهما من اتهامات ببث أفلام إباحية ومقاطع فيديو فاضحة بهدف التربح. 

وتفرغ النيابة الأحراز المتضمنة لاب توب وهواتف محمول ملك المتهمين تحتوي على عدد كبير من مقاطع الفيديو تثبت الاتهام حيث تحتوي على لحظات ممارسة الزوجين المتهمين الرذيلة وبثها عبر تطبيق تانجو. 

ووجهت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة ضربة قاسمة لأصحاب المحتوى الفاضح حيث نجحت في إسقاط زوجين يصوران أفلاما إباحية ويقومان ببثها عبر تطبيق "تانجو" داخل شقة مستأجرة بمنطقة فيصل بالهرم وبحوزتهما مواد مخدرة وأعضاء جنسية صناعية. 

رصدت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة صفحة عبر تطبيق "تانجو" تحمل اسم "السنيورة والملك" لنشر وبث مقاطع فيديو وأفلام إباحية أثناء ممارسة رجل وسيدة الرذيلة، تم تشكيل فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول نشاط المتهمين ومكان بثهما تلك الأفلام والفيديوهات حتى نجح ضباط مباحث الآداب بالجيزة في تحديد مكان تواجد المتهمين وبثهما الأفلام الإباحية حيث تبين تصويرها وبثها من داخل شقة في شارع الأربعين بمنطقة فيصل بالهرم. 

تم استصدار إذن من النيابة العامة وانطلقت مأمورية استهدفت الشقة المحددة لإلقاء القبض على المتهمين وتمكنت القوة الأمنية من ضبط شاب يبلغ من العمر 35 عاما وسيدة تبلغ من العمر 46 عاما تبين زواجهما عرفيا وأنهما يقومان بتصوير وبث ونشر تلك المقاطع الإباحية عبر تطبيق "تانجو" من أجل جمع أرباح خرافية حيث تدر تلك الفيديوهات مكاسب خيالية لهما. 

تم تفتيش الشقة وتبين العثور على 3 أكياس ستروكس و2 سيجارة حشيش وكمية من التبغ المخلوط بمخدر الحشيش معدة للتعاطي علاوة على 3 أعضاء جنسية صناعية وماسكات يستخدمان الزوجان في إخفاء وجهيهما في بعض مقاطع الفيديو ولاب توب يحتوي عدد كبير من مقاطع الفيديو. 

وبمواجهة الزوجين أقرا بقيامهما بتصوير مقاطع فيديو خلال قيامهما بممارسة الرذيلة وبثها عبر تطبيق تانجو لتقاضي أموال من إدارة التطبيق حيث تدر عليهما أرباح ضخمة لزيادة المشاهدات عليها حيث أنهما تزوجا عرفيا منذ عام واستأجرا شقة بمنطقة فيصل للقاء بها وتصوير مقاطع الفيديو خاصة أن المتهمة لديها 3 بنات من زواج سابق والمتهم لم يسبق له الزواج. 

تحرر المحضر اللازم وحرزت قوات مباحث الآداب المضبوطات وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. 

السنيورة والملك فيديوهات صادمة تصوير أفلام إباحية بث الأفلام الإباحية

