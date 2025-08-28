يمارسون الرذيلة.. القبض على 4 سيدات و3 رجال داخل نادى صحى بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لإدارتها نادي صحي واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات ، 3 أشخاص) وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





