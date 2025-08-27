القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى ، وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز ، والترويج لنشاطه عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط مالكه وبصحبته 4 سيدات ، و5 أشخاص.

وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.