الجنود الأوكرانيون يعيشون أزمة نفسية.. تفاصيل

شهد بعض الجنود الأوكرانيين، المنهكين جسديًا وعقليًا، أهوالًا على أساس يومي لم يشهدها معظم المدنيين على الإطلاق وفقا لما نشرته نيويورك تايمز.

في عدد قليل من المراكز، يتلقون مجموعة من العلاجات، بما في ذلك التحدث والسباحة وقضاء الوقت مع الحيوانات، لعلاج الإصابات غير المرئية.

لكن المتورطين يقولون إن احتياجات الصحة العقلية للقوات الأوكرانية أكبر بكثير من العلاجات المتاحة وستظل موجودة لسنوات.

الليل يجلب القليل من النوم والأحلام المرعبة. اليوم يجلب نوبات الهلع وذكريات الماضي. جميعهم منهكون والبعض يفكر في الانتحار. إنهم يخشون أفكارهم الخاصة، وما قد تدفعهم تلك الأفكار إلى فعله.

قال ماكسيم، جندي أوكراني عذبته ذكريات الجبهة وخضع لإعادة تأهيل: "لا يمكنك الفهم لأنك لم تشم الرائحة، أو تسمع الأصوات، أو الشعور بما يشبه قتل شخص ما".

في غضون عام ونصف من الحرب، كان العديد من القوات الأوكرانية قد اخذوا اجازات من العمل بلغ مجموعها حوالي أسبوعين فقط. وعندما يحصلون على فترات راحة قصيرة بعيدًا عن الجبهة، فإن أكثر ما يحتاجه الكثير منهم هو علاج الصدمات النفسية.