سفيرة مملكة البحرين في القاهرة: زيارة ولي العهد إلى مصر العربية رسخت آفاقًا أوسع للتعاون البحريني المصري

أكدت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة شكّلت محطة بارزة في مسار العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ودشّنت نقلة نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والشراكة الفاعلة.



وأكدت أن لقاءات ولي العهد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عكست عمق ما يجمع البلدين من روابط استراتيجية وأواصر أخوية متينة تستند إلى الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة، مشيرةً إلى أن نتائج هذه اللقاءات ستنعكس إيجابًا على تعزيز مجالات التعاون في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.وأشارت إلى أن انعقاد مجلس الأعمال البحريني المصري على هامش الزيارة مثّل خطوة نوعية نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية، بما يدعم فرص الاستثمار المشترك ويحقق تطلعات القطاع الخاص في البلدين، مؤكدةً أن ما شهده المجلس من توافقات وتوقيع اتفاقيات يعد ركيزة إضافية لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.كما شددت على أن الزيارة جاءت لتؤكد المكانة المحورية لجمهورية مصر العربية في دعم الأمن القومي العربي وترسيخ الاستقرار الإقليمي، مشيرةً إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف التصعيد وحماية المدنيين، ودعم جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة.وأعربت سعادة السفيرة عن اعتزازها بما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من تطور متنامٍ في ظل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة دؤوبة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة أوسع في مجالات التعاون الثنائي، ومشددةً على أن نتائج هذه الزيارة ستنعكس إيجابًا على مسيرة التنمية والرخاء في البلدين، وستفتح آفاقًا واسعة لشراكات استراتيجية جديدة تعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.