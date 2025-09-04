قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
سفيرة مملكة البحرين في القاهرة: زيارة ولي العهد إلى مصر العربية رسخت آفاقًا أوسع للتعاون البحريني المصري

سفيرة البحرين في القاهره
سفيرة البحرين في القاهره
أكدت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن الزيارة الرسمية التي قام بها  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة شكّلت محطة بارزة في مسار العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ودشّنت نقلة نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والشراكة الفاعلة.


وأكدت أن لقاءات ولي العهد  مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عكست عمق ما يجمع البلدين من روابط استراتيجية وأواصر أخوية متينة تستند إلى الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة، مشيرةً إلى أن نتائج هذه اللقاءات ستنعكس إيجابًا على تعزيز مجالات التعاون في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأشارت إلى أن انعقاد مجلس الأعمال البحريني المصري على هامش الزيارة مثّل خطوة نوعية نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية، بما يدعم فرص الاستثمار المشترك ويحقق تطلعات القطاع الخاص في البلدين، مؤكدةً أن ما شهده المجلس من توافقات وتوقيع اتفاقيات يعد ركيزة إضافية لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.

كما شددت على أن الزيارة جاءت لتؤكد المكانة المحورية لجمهورية مصر العربية في دعم الأمن القومي العربي وترسيخ الاستقرار الإقليمي، مشيرةً إلى توافق الرؤى بين قيادتي البلدين إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف التصعيد وحماية المدنيين، ودعم جهود الإغاثة وإعادة إعمار غزة.

وأعربت سعادة السفيرة عن اعتزازها بما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من تطور متنامٍ في ظل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة دؤوبة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة أوسع في مجالات التعاون الثنائي، ومشددةً على أن نتائج هذه الزيارة ستنعكس إيجابًا على مسيرة التنمية والرخاء في البلدين، وستفتح آفاقًا واسعة لشراكات استراتيجية جديدة تعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين.

سفيرة البحرين في القاهره ولي العهد البحريني الرئيس السيسي مصر والبحرين

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

