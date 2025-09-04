المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية سلسلة من الأزمات الصحية التي طالت عدداً من النجوم، من بينهم المايسترو سليم سحاب الذي نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بإرهاق وارتفاع في ضغط الدم.





بينما سافر الفنان محمد منير إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية عقب إلغائه حفلاً بمهرجان العلمين.





كما طمأنت زوجة الفنان سامح حسين الجمهور على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.





وفي الكويت، ترقد الفنانة القديرة حياة الفهد بالعناية المركزة إثر إصابتها بجلطة.





كذلك أعلن المطرب سمسم شهاب عن إصابة صديقه أسامة ساهر بأزمة صحية خطيرة، مطالباً جمهوره بالدعاء له.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/oc5CyglU9gA