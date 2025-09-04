يديره منتحل صفة طبيب.. الصحة تغلق مركز طريق حياة لعلاج الإدمان بالقليوبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق مركز “طريق حياة” للطب النفسي وعلاج الإدمان بمدينة العبور في محافظة القليوبية، وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية والقانونية ومزاولته النشاط دون الحصول على التراخيص المطلوبة.

جاء هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين وتقديم خدمات طبية آمنة.

يعمل دون ترخيص

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لجنة مكونة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وبالتعاون مع مباحث مدينة العبور التابعة لوزارة الداخلية، أجرت تفتيشًا على المركز، حيث تبين أنه يعمل دون ترخيص ويديره شخص ينتحل صفة طبيب.

وأضاف أن هذه المخالفات تنتهك قانون المنشآت الطبية غير الحكومية (رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004) وقانون الصحة النفسية (رقم 71 لسنة 2009).

وأشار عبد الغفار إلى أن المركز يعاني من نقص في معايير مكافحة العدوى، وعدم الالتزام بقانون البيئة، فضلاً عن غياب الإجراءات الاحترازية، مما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة، بما في ذلك احتمالية انتشار العدوى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المرضى وتقديم خدمات علاجية تتوافق مع المعايير المعتمدة. وشدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة المنشآت الطبية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، بهدف حماية المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الطبية.