رضوى الشربيني ترد على متابع: حسبي الله ونعم الوكيل فيك

تعرضت الإعلامية رضوى الشربيني لتعليق مسيء من أحد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمها فيه بأنها "خرابة بيوت".

وردت رضوى الشربيني عبر صفحتها، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا يجيب لي حقي منك دنيا وآخرة.. قولها في سرك متقولهاش في العلن، يا راجل ياللي بتفهم، عشان متاخدش سيئة في العلن إعلام".

وكانت رضوى الشربيني أثارت حالة من الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت تدوينة قصيرة تحدثت فيها عن هيبة الرجل.

وكتبت الشربيني في منشورها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “يظلّ الرّجلُ مُهيبًا حتّى يمازح كثيرًا من النّساء، ويتلطّف لهنّ… فتسقط هيبتهُ”.

المنشور لاقى تفاعلًا واسعاً بين الجمهور، حيث انقسمت التعليقات ما بين مؤيد يرى أن الاحتفاظ بالوقار يضيف للرجل مكانة وهيبة، وآخرين اعتبروا أن المزاح لا يقلل من قيمة الرجل إذا كان في حدود الاحترام.