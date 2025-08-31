رضوى الشربيني: يظلّ الرّجلُ مُهيباً حتّى يمازح كثيراً من النّساء فتسقط هيبتهُ

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني حالة من الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت منشور عن الرجل.



وكتبت رضوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يظلّ الرّجلُ مُهيباً حتّى يمازح كثيراً من النّساء ، ويتلطّف لهنّ

….فتسقط هيبتهُ".



وكانت قد أطلت رضوى الشربيني في أحدث ظهور مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رضوى الشربيني تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

أما من الناحية الجمالية تعتمد رضوى الشربيني ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.