الأزهر للفتوى: صيام الأيام البيض من ربيع الأول تبدأ غدًا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا رسول الله ﷺ رغب أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر ربيع الأول أيام: الجمعة والسبت والأحد.

صيام الأيام البيض

وأضاف المركز أن من واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». [أخرجه أبو داود].

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض من رجب ومن كل شهر، وهي: اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وسميت بذلك؛ لبياض قمرها في الليل، وبياض شمسها في النهار.

واستشهدت بما روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» (رواه البخاري ومسلم).

ونوهت بأنه ثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ من غير تعيينٍ لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة، وثبت في صحيح مسلمٍ عنْ مُعاذةَ العَدَوِيَّةِ أَنَّها سَأَلَتْ عائشةَ رضيَ اللَّه عَنْهَا: أَكانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يصومُ مِن كُلِّ شَهرٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. فَقُلْتُ: منْ أَيِّ الشَّهْر كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُن يُبَالي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ».

الأيام البيض وفضل صيامها

أجمع العلماء على أن صيام هذه الأيام أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لعظم أجرها عند الله تعالى في حديث رسولنا الكريم: (عن مِلْحَان القَيْسِي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: هُنَّ كَهيئة الدَّهر.) [سنن أبي داود]، وثبت صيام الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأيام ، وحثه المسلمين على صيامها.

وذكر العلماء أن أيام 13 و14 و15 من الشهور العربية تسمى أياما «بيضًا» لابيضاض لياليها بالقمر لأنه يطلع فيها من أولها إلى آخرها، ولذلك قال ابن بري: "الصواب أن يقال: أيام البيض بالإضافة لأن البيض من صفة الليالي- أي أيام الليالي البيضاء".

ويعتبر صيامهم سنة وليس واجبا، وهو باب كبير من أبواب الخير والأجر، وحرص المسلم على صيامهما ينال الأجر العظيم كما أن هناك حديث شريف يؤكد على أفضلية صيام الأيام البيض منها ما ورد في الحديث النبوي الشريف عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

ويصوم المسلم الأيام البيض اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصيام دعوة مجابة، وفيه الحصول على منافع صحية، وليس الأمر فيه منافع دينية فقط لكن صحية وبدنية أيضا بالإضافة للأجر والثواب، كما أنه تشير بعض الدراسات العلمية والطبية إلى أن صيام الأيام البيض يجعل الجسم يتخلص من السموم المتراكمة والتي يصعب التخلص منها في الأيام العادية وكما نصح الأطباء أن الصيام تقليل لفرص الإصابة بالسرطان، وضرورة استفادة الجسم من المخزون الحيوي من المواد الضرورية لجسم الإنسان مثل والأحماض الأمينية والفيتامينات.