معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إدعاء أحد الأشخاص بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجليه "دون وجه حق" بكفر الشيخ.

حقيقة القبض على نجلى شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط نجلى القائم على النشر أحدهما سبق إتهامه فى جناية "إتجار بالإسلحة النارية والذخائر غير المرخصة"، وضبط بحوزتهما (4 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 15 قطعة سلاح نارى " 2 بندقية خرطوش ، 13 فرد خرطوش").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى إطار من الشرعية والقانون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر لإدعائه الكاذب.