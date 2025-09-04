كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال التجارية بالإسكندرية.

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد ناشر المقطع، وهو مالك محل، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالدخول للمحل ملكه حال خروجه لإحضار بعض المستلزمات من سيارته، وعقب عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل المحل.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق توك توك، له معلومات جنائية.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.