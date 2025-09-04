دورة تأهيلية لأعضاء النيابة الإدارية حول آليات التحقيق والتصرف.. صور

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط برئاسة المستشار عبد الوهاب نجاتي، فعاليات الدورة التأهيلية المتقدمة لأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسيوط، تحت عنوان " آليات التحقيق والتصرف"والتي عقدت خلال الفترة من ١ حتى ٣ سبتمبر الجاري، بمشاركة 50 من أعضاء النيابة الإدارية من درجة معاون نيابة حتى وكيل نيابة من “الفئة الممتازة" وذلك بمقر كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وشهد افتتاح الدورة التدريبية حضور كل من المستشار هشام كمال قطب نائب مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار عبد الوهاب نجاتي مدير المكتب الفني بأسيوط ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط، والأستاذ الدكتور دويب حسين صابر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، رحّب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تسهم هذه الدورة التدريبية في إثراء المشاركين بأكبر قدر من المعلومات والمعرفة التي تعينهم على إنجاز ما يوكل إليهم من مهام على الوجه الأكمل.

وتوجه بخالص التحية والتقدير للمستشار باهي الدين محمد علي حسن عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير إدارة الدعوى التأديبية، والمستشار عبد الوهاب نجاتي مدير المكتب الفني بأسيوط ورئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط والسادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي، والمستشار خالد بخيت مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، والأستاذ الدكتور دويب حسين صابر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق بجامعة أسيوط، لما قدموه من دعم وحسن استضافة لفعاليات الدورة التدريبية والتعاون المثمر في تنظيمها لتخرج بهذا الشكل المميز.

كما أرسل خالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإلى المستشارين المحاضرين على جهدهم المبذول في إثراء المحاور التي تناولتها الدورة التدريبية، مؤكداً على أن عقد هذه الدورة، يأتي في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تعقد بجميع محافظات الجمهورية، ويتم دعمها بنخبة متميزة من المحاضرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار رئيس الهيئة؛ بما يسهم في تعزيز قدرات الأعضاء في مجالي التحقيق والتصرف، وبحث أبرز الإشكاليات العملية التي قد تواجههم خلال مباشرة مهام عملهم القضائي، من خلال استعراض مجموعة من القضايا والتطبيقات العملية.

وشمل البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

- "فن إدارة التحقيق - إدارة الوقت والضغوط" والقاها المستشار الدكتور محمد الحسيني.

- "المآخذ الشكلية للتحقيق والتعامل مع الأدلة الرقمية" والقاها المستشار عبد الجليل محمد.

- "الإشكاليات الموضوعية للتحقيق" وتفضل بإلقائها المستشار/ خالد طنطاوي.

- "التصرف وصياغة مذكرة القضية" والقاها المستشار ياسر لطفي.

- "ضوابط الإحالة للمحاكمة التأديبية وآثارها" والقاهل المستشار خالد بخيت.

- "المآخذ القضائية من واقع أحكام الإدارية العليا" والقاها المستشار علاء باهي.

- "مهارات البحث القانوني في ظل المتغيرات العصرية" القتها المستشارة هالة متولي.

- "قيادة التغيير نحو بناء الجدارات والقيم القضائية" والقاها المستشار الدكتور معتز الهلالي.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين من أعضاء النيابة الإدارية شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.