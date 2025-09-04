17 شخصا و15 طفلا .. القبض على عصابات التسول بأكتوبر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 17شخص "لـ11 منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بنطاق محافظة الجيزة ، وبصحبتهم 15حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

17 شخص و15 طفل.. القبض على عصابات التسول بأكتوبر

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.