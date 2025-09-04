قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

قررت النيابة العامة في الجيزة حبس سوداني قام بكسر زجاج سيارة وسرقة حقيبة منها في أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

حبس سوداني متهم بسرقة حقيبة من سيارة في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بـكسر زجاج سيارة وسرقة حقيبة من داخلها أثناء توقفها في أحد شوارع منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن أجهزة الأمن تحركت على الفور، وتمكنت من تحديد وضبط المتهم، والذي تبيّن أنه عاطل يحمل جنسية إحدى الدول.

وعُثر بحوزته على: سلاح ناري (فرد خرطوش) وعدد من الطلقات، 2 جهاز لاب توب، 2 جهاز لوحي (آي باد)، هاتف محمول، 2 حقيبة الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة التي تم تصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل، كما أقر بمسؤوليته عن عدد من وقائع السرقة المماثلة باستخدام نفس الأسلوب.

وتم إرشاد الجهات الأمنية إلى مكان المسروقات، وضُبطت بالفعل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.