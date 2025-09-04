ضبط 102 ألاف و253 مخالفة بحملات الانضباط المروري خلال 24 ساعة

أ ش أ

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 102 الأف و253 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص) .. وكذا فحص 2216 سائقاً، تبين أن من بينهم 132 حالة ثبت إيجابية تعاطيها للمواد المخدرة.



كما تواصل الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1031 مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 164 سائقاً، تبين إيجابية 11 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 10 محكومين عليهم بإجمالي 16 حكماً.



كما أسفرت الجهود عن التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.