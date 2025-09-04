أمن المنافذ يضبط 63 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 63 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.



وأسفرت الجهود – التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب – عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و56 قضية في مجال الأمن العام، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.



كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 235 حكماً قضائياً متنوعاً، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 3 الأف و46 مخالفة مرورية متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده... وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.