كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتردد على بعض المبانى المهجورة وإيهام متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

استخراج الجن وممارسة السحر.. القبض على دجال بالقاهرة

بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على تلك الصفحة، وهو أحد الأشخاص، مقيم بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى، والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل، ومحافظ إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ونشره مقاطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.