تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل لممارسته أعمال البلطجة والاتجار بالمواد المخدرة وترهيب المواطنين باستخدام الكلاب الشرسة بالقاهرة.

يروع المواطنين بالكلاب الشرسة.. القبض على بلطجى مدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتجار بالمواد المخدرة بالاستعانة بالكلاب الشرسة، للدفاع عن نشاطه غير المشروع وترويع السكان بمحيط مسكنه بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، وعثر بحوزته على "3 كيلو من مخدر الستروكس – كمية من مخدر الآيس – طبنجة – فرد خرطوش - 2سلاح أبيض – 2 عصا خشبية "شومة" – عدد من كلاب الحراسة".

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تسليم الكلاب لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.