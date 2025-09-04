تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالاتجار غير المشروع بالأسلحة البيضاء.

القبض على شخص يتاجر فى الأسلحة البيضاء بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بالاتجار بالأسلحة البيضاء، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام، وضبط وبحوزته 47 قطعة سلاح أبيض.

بمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.